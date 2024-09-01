Украинские военные уже прошли подготовку на данной технике.

Министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс на своём аккаунте социальной сети X (бывший Twitter) опубликовал пост, в котором сообщил о планах поставить Вооружённым силам Украине 28 амфибийных вездеходов Viking Bandvagn S10. Пока непонятно, поступили ли они уже на вооружение украинской армии или поставка ещё в процессе подготовки.

Viking Bandvagn S10 - амфибийный вездеходный бронированный автомобиль, разработанный британской компанией BAE Systems (конкретно - шведской «дочкой» BAE Systems Land Systems Hägglunds), оснащённый пулемётом калибра 12,7 мм и автоматическим гранатомётом 40-мм.

Нидерландский министр также добавил, что Корпус морской пехоты страны уже обучил украинских военных эксплуатации данных вездеходов. Он подчеркнул, что оказанная помощь Амстердамом помогает держать на дистанции Россию от голландских земель.

Стоит отметить, что обещанные Киеву вездеходы находятся на вооружение нидерландской армии в количестве 73 единиц, 45 из которых предназначены конкретно для транспортировки личного состава. Однако сейчас Амстердам планирует вооружиться более новыми амфибиями, поэтому жертвует технику украинской армии. В прошлом году Нидерланды и Великобритания отправили Украине 28 и 20 единиц Viking Bandvagn S10 соответственно.