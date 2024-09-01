После российских обстрелов повреждено более 50% энергосистемы страны.

После массированного обстрела украинских территорий 26 августа, регионы Украины вернулись к плановым отключениям электричества из-за последствий ударов по энергетической инфраструктуре страны. Предполагается, что уже через неделю удастся отремонтировать объекты энергетической системы до состояния, которое позволит отказаться от отключений света, пока не будет произведён очередной удар.

Вчера украинская делегация посетила Соединённые Штаты Америки, чтобы обсудить ряд ключевых вопросов, связанных с оказанием поддержки Украине. Уже через некоторое время министр экономики Украины Юлия Свириденко, по итогам встречи с американским коллегой Дэвидом Терком, сообщила о принятом Вашингтоном решении выделить Киеву 800 миллионов долларов на восстановление украинской энергетической системы.

Украинский министр отметила, что энергетика стала одним из ключевых тем во время посещения Вашингтона украинской делегацией. Она напомнила, что российские обстрелы привели к повреждению более 50% энергетической инфраструктуры Украины.

Юлия Свириденко выразила благодарность Вашингтону за поддержку строительства систем пассивной защиты на энергетических объектах (сооружения, позволяющие защитить энергетику даже в случае прилёта ракеты или дрона-камикадзе), а также выделенный пакет финансирования энергетического сектора.