Образованная при ведомстве экспертная группа считает, что это соответствует новым тенденциям в мире.

С 1515 года в Швейцарии действует нейтралитет, который предусматривает внеблоковый статус страны и другие ограничения, связанные с военной сферой. Тем не менее, за последнее время страна активно начала принимать участие в различных проектах Европейского союза, связанных с обороной, например «Военная мобильность».

Издание Politico пишет, что образованная при Министерстве обороны Швейцарии экспертная рабочая группа по безопасности, состоящая из различных чиновников, опубликовала доклад, в котором рекомендует властям прояснить свою позицию по российско-украинскому конфликту и отказаться от некоторых положений нейтралитета. Отмечается, что рекомендации данной группы будут учтены при определении политики безопасности на следующий год.

В докладе отмечается, что после 24 февраля 2022 года на Берн растёт давление со стороны других стран, которые хотят прояснить позицию страны по российско-украинскому конфликту. По этой причине экспертная группа считает, что, учитывая тенденции с безопасностью в Европе, можно отказаться от некоторых положений нейтралитета страны в пользу сотрудничества с НАТО и Европейским союзом.

В особенности эксперты считают допустимым отказ от запрета на реэкспорт оружия. Это позволит странам Запада приобрести швейцарское оружие, которое позже будет поставлено украинской армии. До этого в Берне отказывали иностранным государствам в закупках оружия, опасаясь, что оно будет применяться в российско-украинском конфликте.

Помимо этого в докладе призывают нарастить военную промышленность, начав политику сотрудничества с НАТО и Европейским союзом, что даст возможность получить доступ к программам вооружений стран-участников данных сообществ.