Американский политик неоднократно говорил о своих хороших отношениях с Путиным.

Кандидат в американские президенты от Республиканской партии Дональд Трамп неоднократно говорил, что если бы он сидел в Белом доме, то не было бы ни российско-украинского, ни палестино-израильского конфликта. Что касается украинского вопроса, то, тут по словам республиканца, предотвратить боевые действия можно было, ведь у него были хорошие отношения с российским президентом Владимиром Путиным, который уважал его во время первого президентства.

На своём предвыборном митинге в Пенсильвании американский политик заявил, что выстраивание хороших отношений с Россией - правильный подход. Он подчеркнул, что «был добр к России» во время своего президенства и это хорошо, поскольку ладить с Москвой - разумно, как, впрочем, и со всеми людьми.

Помимо этого Дональд Трамп пообещал, что если его изберут следующим американским президентом в ноябре, то он покончит со всеми бесконечными войнами за рубежом.

В Кремле уже комментировали кандидатуру Трампа, объясняя, что во время его президентства ничего хорошего для России не произошло. Российский президент и вовсе предпочёл бы кандидатуру Джо Байдена, называя его более предсказуемым политиком.