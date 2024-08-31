Киев должен решить вопрос последствий Волынской резни и увековечить память погибших поляков.

Несмотря на то, что Польша является одной из стран, оказывающих военную помощь Украине после 24 февраля 2024 года, между Варшавой и Киевом не самые дружелюбные отношения. Отбросив в сторону и так известные разногласия стран в торговой сфере, есть и другой момент, мешающим им нормализовать отношения - трагедия Волынской резни.

Речь о событиях июля 1943 года, когда произошло массовое убийство организацией украинских националистов (ОУН) жителей региона Волыни и Восточной Галиции, которые входили тогда в состав польского государства.

Премьер-министр Польши Дональд Туск вспомнил об этой трагедии, подчеркнув, что урегулирование связанных с ней вопросов необходимо для поддержки Варшавой членства Украины в Европейском союзе. Очевидно, что помимо этого Киев должен получить согласие остальных стран-участников сообщества, а также, соответствовать различным европейским стандартам в торговой, экономической, культурно-политической и миграционной сферах.

Возвращаясь к вопросу одобрения Польшей кандидатуры Украины, польские власти требуют от Киева конкретных шагов, направленных на увековечение памяти о погибших поляках. Однако украинские власти не желают признавать трагедию и публично раскаиваться за организованный ОУН геноцид, поскольку в таком случае это скажется на репутации государства и будет вспоминаться на политическом уровне при любом удобном случае.