В Кремле чётко дали понять, что не обеспокоены возможностью ареста российского президента, поскольку поддерживают хорошие отношения с монгольскими партнёрами.

Недавно стало известно, что российский президент Владимир Путин намерен посетить Улан-Батор, где не был уже продолжительное время. Нюанс в том, что Монголия ратифицировала Римский статус, признав компетенцию Международного уголовного суда, который выдал ордер на арест российского президента.

Пресс-секретарь Гаагского суда Фади Эль-Абдалла подтвердил, что Монголия, в соответствии с девятой частью вышеназванного документа, обязана способствовать исполнению решений Международного уголовного суда. Однако он подчеркнул, что речь идёт не всегда об аресте, а иногда и вовсе можно проигнорировать данное обязательство, если оно, например, нарушает дипломатический иммунитет.

Фади Эль-Абдалла уточнил, что у Гааги нет собственных силовых органов и ответственность за сотрудничество в рамках Римского статута лежит исключительно на воле местных властей. Иначе говоря, пока монгольские власти не отдадут приказ задержать кого-либо по судебному ордеру, никто другой сделать это не сможет. В случае же, если страна уклоняется от обусловленного договором сотрудничества, то Ассамблея изучает ситуацию и предпринимает все необходимые меры - объяснил он. Очевидно, что никакого серьёзного влияния Международный уголовный суд на Улан-Батор не имеет.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков также прокомментировал ситуацию, отметив, что их не беспокоит возможность ареста российского президента в Монголии. Он утверждает, что Россия имеет хорошие отношение с монгольскими партнёрами, а все аспекты были изучены перед планированием поездки Путина в Улан-Батор.