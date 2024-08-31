Она существовала с февраля 1998 года.

В феврале 1998 году между Украиной и Россией было подписано Соглашение об организации линии прямой засекреченной телефонной связи, которая позволяла правительствам стран организовывать секретные контакты. Документ определял организационные основы организации засекреченной телефонной связи, а также обязательства сторон.

Как итог, стало известно, что украинское правительство одобрило решение об отмене данного соглашения и, соответственно, разрыве многолетней засекреченной телефонной связи. План постановления об отмене соглашения, разработанный Государственной службой специальной связи и защиты информации Украины, внёс вице-премьер-министр страны Михаил Фёдоров, формально ответственный за инновации и развитие технологии, а фактически осуществляющий свою деятельность в ряде государственных сфер.

Украинский министр утверждает, что подписанное в 90-х соглашение утратило актуальность, поскольку все ранее имеющиеся механизмы сотрудничества между Россией и Украиной больше не применяются сторонами. Более того, он считает, что документ создаёт угрозу национальным интересам страны.

Таким образом вскоре министерство иностранных дел Украины официально проинформирует российское правительство о прекращении действия данного соглашения.