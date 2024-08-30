Российский генерал утверждает, что ситуация в Курской области подконтрольная, а подразделения ожидают, пока украинские военные начнут новые попытки наступления.

Командир российского спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов в опубликованном в своём Telegram-канале видеообращении прокомментировал ситуацию в Курской области. Он подчеркнул, что она остаётся стабильной и «достаточно подконтрольной».

По словам российского генерала, за прошедший день военные хорошо поработали, пока Вооружённые силы Украины попытались проявить себя на некоторых участках вдоль линии боевого соприкосновения. Он утверждает, что украинские военные понесли большие потери и не добились никаких результатов во время попыток наступления. В украинских медиа и вовсе, сообщают о занятии российскими войсками села Коренево (не путать одноимённым с районным центром).

Однако, как отмечает Алаудинов, присутствует беспокойство по поводу других направлений и оставшихся резервов украинской армии. Он добавил, что с учётом этих обстоятельств военные ожидают, когда украинская армия «где-нибудь себя проявит».

Что касается подконтрольных российским подразделениям участков в Курской области, их военные пытаются полностью контролировать и делают так, чтобы украинская армия не смогла нанести удар исподтишка. Стоит отметить, что одной из тактик Вооружённых сил Украины в Курской области, которая как раз таки использовалась во время попыток захватить Суджу, были удары по флангам, перерастающие во взятие населённого пункта в полуокружение с последующим входом.