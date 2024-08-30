В сделку входит поставка авиационных ракет.

На протяжение нескольких лет сербские власти вели переговоры переговоры с Францией о приобретении французских истребителей Rafale производства Dassault Aviation. В 2023 году президент страны Александр Вучич впервые подтвердил обсуждение данной сделки, назвав её стоимость - 3,3 миллиарда долларов, которая, вероятнее всего, актуальна по сей день.

Вчера стало известно, что министр обороны Сербии Братислав Гашич и генеральный директор компании Dassault Aviation Эрик Трапье уже официально заключили контракт для приобретения 12 единиц истребителей, десять из которых - одноместные Rafale-C и два - двухместные Rafale-B. Помимо этого в сделку входят авиационные ракеты класса «воздух - воздух» для данных истребителей, виртуальные тренажёры, программа обучения сербских пилотов и инженерно-технического персонала, другое оборудование для обслуживания самолётов - всё это обуславливает высокую стоимость контракта.

Преимущественно Военно-воздушные силы Сербии имеют на своём вооружении устаревшую советскую военную технику, хотя у страны имеется и ограниченное количество западных учебных самолётов. Таким образом французские истребители станут самыми новыми экземплярами авиационной техники, которая имеется у сербской армии.