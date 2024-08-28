Французские правоохранительные органы проводили тайное расследование в отношении Telegram в течение нескольких месяцев.

Недавняя остановка во Франции самолёта основателя «ВКонтакте» и Telegram Павла Дурова на дозаправку привела к его аресту по ордеру. Как итог, бизнесмену могут предъявить обвинение по ряду преступлений в контексте соучастия. Основная претензия французских правоохранительных органов в том, что команда Telegram не осуществляла сотрудничества с французскими властями для модерирования запрещённого контента в мессенджере.

Издание Politico, ссылаясь на официальные документы, пишет, что на самом деле тайное расследование в отношении Telegram проводилось Францией в течение нескольких месяцев, а ордер на арест Павла Дурова был выписан ещё в марте. Примечательно, что обвиняют не только основателя мессенджера, но и его брата Николая, причастного к делам компании.

В документе, к которому получило доступ издание, объясняется, что Telegram практически полностью отказывались вести сотрудничество с французскими и европейскими властями, чтобы модерировать запрещённый контент. Более того, братьев Дуровых обвиняют в пособничестве хранению, распространению и предоставлению доступа к запрещённому контенту.

Politico утверждает, что ордер на арест Павла и Николая Дуровых последовал после отказа Telegram идентифицировать пользователя мессенджера, обвиняемого в совершении преступления. При этом прямой причастности Дуровых к совершению конкретных преступлений нет, речь идёт именно о бездействии в вопросах сотрудничества с французскими властями, которое мешало правоохранительным органам Франции осуществлять правосудие.