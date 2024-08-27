Эфиопия заглядывается на выход к мировому океану через территории Сомали.

В регионе Африканского рога Восточной Африки, возможно, назревает серьёзный конфликт с участием Эфиопии и Сомали, который может перерасти в серьёзную войну. Однако, как пишет издание The New York Times, на фоне военных конфликтов в Европе и Ближнем Востоке никто в мире не обращает внимание на ситуацию в Восточной Африке, хотя регион является крайне важным, ведь именно в этой части африканского континента проходит важный для международной торговли маршрут из Азии в Европу и Америку.

Научные сотрудники Университета Могадишо в Сомали Афьяр Элми и Юсуф Хассан рассказывают изданию, что премьер-министр Эфиопии, являющейся самой большой страной Африканского рога, Абия Ахмед, учитывая ситуацию в безопасностью в мире, начал заглядываться на выход к мировому океану, который пролегает через территории Сомали.

По словам научных деятелей, эфиопские власти одержимы идеей обеспечить своё государство выходом к Красному морю. В регионе Восточной Африки есть одно государство, которое может стать целью для Эфиопии - Сомали, канувшее в гражданские войны и не имеющее достаточных ресурсов для обеспечения своего суверенитета. Одним из решений, которое указывает на готовящийся конфликт, является подписанный в начале этого года меморандум о взаимопонимании между Эфиопией и Сомалиленд (непризнанная республика, провозгласившая независимость в северной части сомалийских территорий).

Афьяр Элми и Юсуф Хассан утверждают, что эфиопские власти признали независимость Сомалиленда в обмен на доступ к 20-километровому участку морского побережья в Аденском заливе. Более того, они указывают на случаи, когда власти Сомали фиксировали поставки эфиопского оружия антиправительственным сомалийским силам, действующим на севере страны.

Собеседники The New York Times обеспокоены тем, что ситуация имеет все риски вылиться в серьёзную войну, которую по началу никто не заметит. Основная проблема в том, что Сомали, до сих пор не восстановившееся после гражданской войны, вряд ли сможет самостоятельно дать отпор эфиопам, поэтому сомалийцы обращались за помощью к Египту и Турции. Ситуация накаляется лишь тем, что многие страны заинтересованы иметь свои военные базы в регионе Красного моря, например Турция, Иран и Объединённые Арабские Эмираты, поэтому есть риск серьёзного иностранного вмешательства в дела региона.