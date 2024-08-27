Однако политик не уверен, что бизнесмен сможет совмещать государственную службу с бизнесом.

Недавно кандидат в американские президенты от Республиканской партии Дональд Трамп сообщал о готовности назначить основателя компаний Tesla, SpaceX и владельца социальной сети X (бывший Twitter) своим советником по ряду вопросов, в частности охраны государственной границы.

В этот раз американский политик не исключил, что Маск мог бы войти в состав американского правительства, если бы республиканцы одержали победу на выборах. Однако Трамп не уверен, что американский предприниматель будет иметь время, чтобы совмещать работу в правительстве и крупными проекты в своих компаниях.

По этой причине Дональд Трамп считает возможным назначить Илон Маска правительственным консультантом, чтобы тот мог предоставить консультации американским властям по ряду вопросов, в том числе насчёт искусственного интеллекта. Свои отношения с Маском политик охарактеризовал как хорошие, подчеркнув готовность бизнесмена принимать участие в оптимизации работы американского правительства.

Стоит напомнить, что Илон Маск уже имел опыт сотрудничества с американским правительством при президентстве Дональда Трампа. Бизнесмен входил в 2017 году в состав Президентского форума по стратегии и политике, но позже покинул его из-за разногласий с президентом по климатическим вопросам.