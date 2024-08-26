За непродолжительный срок украинская армия под его руководством пережила череду провалов.

В феврале 2024 года на пост Главнокомандующего Вооружёнными силами Украины был назначен тогда ещё генерал-полковник Александр Сырский. Ему досталось руководство над армией, которая столкнулась с существенной нехваткой личного состава, а также оружия, ведь именно тогда Соединённые Штаты Америки не могли согласовать финансирование Киева на следующий год. Первым стратегическим решением нового главнокомандующего стало отступление их Авдеевки, а вскоре за этим последовал прорыв российскими военными в Харьковской области.

Издание The Telegraph, ссылаясь на собственные источники, пишет, что наступление украинской армии в Курской области стало для генерала последним шансом на реабилитацию. Отмечается, на увольнении настаивал руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак. Очевидно, что такое быстрое отстранение нового главкома спровоцировало бы существенную критику среди общественности и новые неопределённости в военном командовании.

Как подчёркивает издание, именно наступательные операции украинской армии в Курской области определят, кем запомнится Сырский в военной истории - «Бахмутским мясником» (получил такое прозвище из-за командования обороной Бахмута) или гением манёвренных сражений. Причём решиться это может уже в ближайшие недели

Один из источников The Telegraph признал, что среди военных Александра Сырского всегда расценивали как «очень консервативного, прямолинейного парня», но мнение поменялось после решения Вооружённых сил Украины вторгнуться в Курскую область. Собеседник особенно указывает на то, каким неожиданным стало это решение.

The Telegraph заключили, что риски такого манёвра достаточно велики, ведь пока украинская армия рассеивает силы на российских территориях, отвлечь внимание от основных направлений в Луганской и Донецкой областях не удалось, а россияне продолжают продвигаться ближе к Покровску.