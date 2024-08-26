Украинские власти акцентируют внимание на том, что никогда не совершали недружественных действий в отношении белорусского народа.

После того, как появилась информация о проникновении в воздушное пространство Белоруссии беспилотных летательных аппаратов, белорусские власти пообещали предпринять ответные меры и нарастить группировку войск на белорусско-украинской границе. Позже в украинском командовании отреагировали на ситуацию, подчеркнув, что не видят никаких изменений у границы на фоне заявлений Минска.

Однако, судя по данным ряда украинских средств массовой информации, изменения всё-таки произошли и к белорусско-украинской границе были сведены белорусские подразделения, а также военная техника. Речь идёт и о передислокации инструкторов бывшей ЧВК «Вагнер», которые переехали на белорусские территории для осуществления учебной миссии.

Министерство иностранных дел Украины официально прокомментировало ситуацию, призвав Белоруссию воздержаться от «трагических ошибок, совершаемых под давлением России». Украинские власти призвали Минск прекратить «недружественные действия» и отвести белорусские войска на расстояние, превышающее дальность поражения украинских территорий имеющимися у Вооружённых сил Республики Беларусь систем огня.

В украинском ведомстве заключили, что Киев никогда не совершал и не планирует совершать недружественные действия в отношении белорусского народа.