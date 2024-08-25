Венгерский министр призвал не критиковать венгров за эти действия, когда другие страны поступают точно также, но втайне.

Несмотря на введение санкций против России, ряд стран Европы продолжают сохранять торговые отношения с Москвой, пусть даже и не такие, как раньше. Однако некоторые страны Европейского союза, например Венгрия и Словакия, вовсе не пересматривали своё отношение к сотрудничеству с россиянами, из-за чего их подвергают критике. Буквально вчера польский президент Анджей Дуда во время незапланированного визита в Киев раскритиковал Будапешт за сотрудничество с Россией.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, комментируя ситуацию, отметил, что пока в Варшаве критикуют Будапешт за сотрудничество с Россией, сами «польские братья» действуют точно также. Он подчеркнул, что реальные действия польских властей идут вразрез их публично озвучиваемой позиции. В пример политик приводит информацию о том, что в прошлом году товарооборот польско-российской торговли составил шесть миллиардов евро, помимо этого поляки не спешат отказываться от закупок удобрений российского производства.

По этой причине венгерский министр признал не критиковать Будапешт за сотрудничество с Россией, тем более если учесть, что действия Венгрии на фоне этой ситуации выглядят более «честными и открытыми»

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан уже говорил о продолжающихся Варшавой закупках российской нефти. Польские власти подтвердили это, но с оговоркой, что доля нефти из России составляет всего 2% от общего объёма импорта.