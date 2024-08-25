Покрыть потребности ВВС ВСУ в Вашингтоне хотят за счёт Дании и Нидерландов.

В конце июля появилась информация о получении Вооружёнными силами Украины первых американских истребителей F-16. Позже информация была официально подтверждена уже в начале августа, но пока ни одно применение американской авиации в зоне боевых действий запечатлено не было.

Министр Военно-воздушных сил Армии Соединённых Штатов Америки Фрэнк Кендалл в интервью финской газете Helsingin Sanomat заявил, что не знает ничего о запланированных Вашингтоном поставок американских истребителей F-16. Чиновник подчеркнул, что не исключает такую возможность, но в ближайшее время подобных поставок не предвидится.

По его словам, Вашингтон планирует покрыть потребности украинской армии в истребителях за счёт помощи от стран-участников НАТО - Нидерландов и Дании.

В то же время Соединённые Штаты Америки продолжат оказывать помощь в обучении украинских пилотов на F-16, из-за в целом сами поставки и проходят медленно. Американский министр отметил, что в следующем году будет достигнут существенный процесс в обучении украинских пилотов.

По данным ряда иностранных средств массовой информации, в следующем году Военно-воздушные силы Украины могут вооружиться двадцатью американскими истребителями, но даже это не позволит украинской армии установить паритет в воздухе, с многочисленной российской авиацией.