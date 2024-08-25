Он утверждает, что беспилотник в рамках испытательного пуска уже применялся для удара по военным объектам РФ.

До сих пор Соединённые Штаты Америки и другие страны Запада отказывают Киеву в разрешении на удары западным оружием по военным целям в глубине российских территорий. По этой причине, украинская армия ограничивается ударами дальнобойными дронами, которые, в практически всех случаях, сбиваются системами противовоздушной обороны России. Тем не менее, порой осколки от дронов поражают горючие или взрывоопасные вещества, тем самым провоцируя взрыв.

Вчера Владимир Зеленский раскрыл информацию о разработке нового дальнобойного беспилотного дрона-ракеты под названием «Паляница», который применялся по военным объектам России только один раз, в рамках испытательного пуска.

Новый украинский беспилотник представляет собою ракету с почти прямыми крыльями, раздвоенным хвостовым оперением и реактивным двигателем. По словам Зеленского, России будет очень сложно определять, что именно летит, а тем более - противодействовать.

Остаётся также непонятным, по какой именно цели украинские военные применяли «Паляницу». Некоторые OSINT-аналитики подозревали, что новый дрон мог использоваться для удара по складу боеприпасов в Воронежской области, но министр стратегических отраслей промышленности Александр Камышин опроверг эту информацию, сообщив о применении ракеты-дрона в пределах зоны боевых действий.