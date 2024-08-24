Однако пока изменений в политике Вашингтона не предвещается.

После того, как Соединённые Штаты Америки разрешили Украине применять американское оружие для ударов по приграничным территориям России, чтобы не допускать очередного прорыва украинской границы, в Киеве начали просить расширить глубину ударов, но в Белом доме ответили отказом. После вторжения Вооружённых сил Украины в Курскую область украинские власти вновь подняли данный вопрос, требуя от Запада соответствующего решения, которое позволит наносить удары дальнобойными ракетами ATACMS по российским аэродромам.

Координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности при Белом Джон Кирби во время брифинга сообщил, что Вашингтон продолжает обсуждать с Киевом увеличение глубины ударов американским оружием по российским территориям. Однако, как подчеркнул американский чиновник, на текущий момент позиция Вашингтона остаётся прежней, то есть разрешение украинским военным на удары вглубь России не предоставили.

Применение реактивных систем залпового огня американского производства M142 HIMARS в Курской области Джон Кирби комментировать отказался.

Вполне вероятно, что пересмотреть свою позицию американские власти будут готовы только в случае нового прорыва на украинских территориях, учитывая опыт с продвижением российской армии в Харьковской области, когда разрешение на удары по приграничным территориям выдали только после наступления российских военных.