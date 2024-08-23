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Nacvark
Трамп провёл митинг на открытом воздухе под пуленепробиваемым стеклом
Секретная служба усилила обеспечение безопасности американского политика.

После того, как организованный в штате Пенсильвания митинг кандидата в американские президенты от Республиканской партии Дональда Трампа закончился покушением на политика, в Секретной службе провели ряд изменений, способствующих усилению безопасности республиканца. Предполагается, что ведомство, после ряда отказов усиливать безопасность кандидата в президенты на протяжение последних лет, всё же перевело на его охрану больше людей (в частности из тех, кто ранее охранял Джо Байдена, сократившего свои поездки за пределы штатов), а также задействовало новые средства защиты.

Даже неудавшееся покушение не заставило Трампа отказаться от митингов под открытым небом, поскольку они позволяют собрать гораздо больше людей. Тем не менее политику пришлось временно воздержаться от прежнего формата, пока Секретная служба не предоставила ему разрешение на проведение таких акций (фактически политик мог игнорировать запрет ведомства, но тогда ответственность за свою безопасность нёс бы он сам).

В среду Дональд Трамп и его кандидат в вице-президенты Дэвид Вэнс провели митинг на открытом воздухе в Северной Каролине, причём Секретная служба задействовала новые средства защиты: во-первых на крышах окружающих зданий были поставлены снайперы, а во-вторых сам политик находился под пуленепробиваемым стеклом.

Предполагается, что на протяжение этой недели Трамп будет проводить митинги под открытом небом в «колеблющихся штатах», в которых выбор избирателей тяжело спрогнозировать и зачастую от них зависит то, кто будет избран новым американским президентом.

#сша #трамп
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