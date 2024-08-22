Он уверен, что если будет доказан украинский след, это не поменяет позицию НАТО касаемо поддержки Киева.

В сентябре 2022 года стало известно, что первая и вторая ветка газопроводов «Северный поток» была разрушена. Однако недавно генеральная прокуратура Германии выяснила, что организовать диверсию на газопроводах могли украинские граждане, занимающиеся на территории страны дайвингом.

Президент Чехии Петр Павел прокомментировал данную информацию, подчеркнув, что лично он не обладает информацией о том, кто именно организовал террористический акт. Тем не менее он считает, что даже если Киев причастен к подрыву двух веток «Северный поток», то это ничего не меняет.

По его словам, в условиях вооружённого конфликта все объекты стратегического характера, в частности газопроводы, признаются легитимными целями. Он считает, что если атака действительно организована Киевом и была направлена на то, чтобы перекрыть газовые и нефтяные поставки в Европу, вернув деньги обратно в Россию, то это военное решение.

Что касается несогласованности украинских действий с Европой, тут чешский президент также не видит проблемы, ведь Европа не имела критическую зависимость именно от этой трубопроводной системы.

Петр Павел уверен в том, что если даже причастность Украины к диверсиям на трубопроводах будет подтверждена, то это не повлияет на поддержку от НАТО. Он, конечно, не исключает, что некоторые страны пересмотрят свою готовность оказывать помощь Киеву, но в целом у Европы нет другого варианта, кроме того, как поддерживать Киев, иначе российско-украинский конфликт создаст в мире нежелательный прецедент.