Тегеран отложил свою месть израильтянам, чтобы не помешать США, Египта и Катара заключить мир в анклаве.

После ликвидации израильскими спецслужбами главы политического бюро ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране, прошло более двадцати дней, но иранские силы так и не нанесли ответный удар, хотя обещали его. Предполагалось, что Соединённые Штаты Америки смогли убедить Иран воздержаться от таких действий, чтобы не помешать переговорам о прекращении огня в секторе Газа. Как выяснилось из нового заявления иранского постоянного представительства в Организации объединённых наций, Тегеран действительно пошёл на уступки Вашингтону.

В опубликованном заявлении представительство подчеркнуло, что ответ Израилю должен стать наказанием для «агрессора» за террористический акт в иранской столице, а также укрепить сдерживающую мощь иранских сил, приведя Тель-Авив к раскаянию. Исходя из этих слов стало понятно, что Тегеран не намерен откладывать новый «удар возмездия», но есть один нюанс - ответный удар будет таким, чтобы не оказать негативного влияния на переговоры о прекращении огня в секторе Газа, которые организовали Соединённые Штаты Америки при содействии Египта и Катара.

Тегеран отметил, что запланированный ответ Израилю станет неожиданным для Тель-Авива как по времени, так и по форме. Примечательным является следующее высказывание: «Когда их глаза будут устремлены в небо и на экран радара, они будут ошеломлены тем, что происходит на земле, а может быть, и комбинацией этих двух», иначе говоря - ответ может не ограничится одним ракетным ударом, который в прошлый раз был отражён.