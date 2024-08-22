Киев не будет признавать компетенцию Международного уголовного суда по делам о военных преступления в течение следующих семи лет.

В 2000 году Украина подписала Римский статут, предполагающий признание компетенции Международного уголовного суда на территории страны. Однако до ратификации дело не дошло, поскольку была обеспокоенность, что международная судебная инстанция будет привлекать к ответственности украинских граждан, которых Киев после этого будет вынужден выдать. Тем не менее, подписание данного документа являлось одним из требований ассоциации страны с Европейским союзом, хотя ряд европейских стран до сих пор не ратифицировали его.

Даже после начала российско-украинского конфликта было непонятно, готовы ли украинские власти признать Гаагский суд, ведь это будет нести за собой серьёзные юридические последствия в будущем. В мае 2022 года заместитель руководителя Офиса президента Украины Андрей Смирнов выразил мнение, что до окончания боевых действий ратифицировать данный документ не следует, поскольку в таком случае Россия сможет подавать иски против Украины, обвиняя её в военных преступлениях.

Примечательно, что ни Соединённые Штаты Америки, ни Россия, ни Китай не признают компетенцию Международного уголовного суда.

Однако вчера стало известно, что Верховная рада Украины всё же ратифицировала Римский статут, тем самым окончательно признав компетенцию Международного суда. При этом во время ратификации была допущена примечательная оговорка: Киев не будет признавать юрисдикцию суда в отношении своих граждан, проходящих по делам о военных преступлениях, в течение следующих семи лет после ратификации. Итоги голосования: за - 281, против - 1, не голосовали - 24.Таким образом украинских властей и граждан Украины нельзя будет обвинить в совершении военных преступлений, пока в стране идут боевые действия. Непонятно, как именно будет работать данная норма, тем более если учесть, что до этого страна предоставляла Гааге право на расследование военных преступлений на украинских территориях.