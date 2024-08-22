Об этом сообщил министр экономики страны Роберт Хабек.

Министр экономики Германии Роберт Хабек заявил, что Германия продолжит оказывать военную помощь Украине даже в том случае, если на президентских выборах в Соединённых Штатах Америки одержит победу кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп, приняв решение отказаться от всех обязательств по оказанию поддержки Киеву.

По словам немецкого министра, Берлин не оставит Украину одну. Однако он признал, что без американцев действовать станет действительно сложнее. С другой стороны, он считает, что это побудит союзников по НАТО усилить свою военную помощь Киеву на фоне ослабления американской поддержки.

Что касается дальнейшей поддержки украинской армии, то тут Роберт Хабек подчеркнул абсолютную приверженность немецкого правительства без всяких «но» и «если»

Стоит напомнить, что именно министерство экономики недавно отказало немецкому оборонному ведомству в новых закупках оружия для Украины, объяснив это израсходованием заложенных под эту цель средств. Немецкий канцлер выступил с поддержкой данного решения, поскольку все утверждённые в государственном бюджете деньги на оружие для украинской армии действительно были потрачены. При этом, вполне вероятно, что на 2025 год Берлин выделит для ВСУ гораздо меньше чем средств, чем выделялось до этого.