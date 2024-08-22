Они управляются через оптоволокно и нечувствительны к радиопомехам.

Известно, что попытка прорвать российскую государственную границу в Курской области начиналась с применения средств радиоэлектронной борьбы, благодаря которым удалось временно ослепить российскую разведку, лишить военных связи и заодно начать активно применять свои дроны для развития успехов продвижения. Всё это говорит лишь о том, что беспилотники только начинают развиваться, как перспективная военная единица.

Издание Forbes пишет, что российская армия впервые с начала боевых действий задействовала беспилотные летательные аппараты, управляемыми через оптоволокно. Это позволяет беспилотникам быть устойчивыми к радиопомехам и, соответственно, делает их невосприимчивыми к средствам радиоэлектронной борьбы.

В материале отмечается, что для преодоления проблем со связью необходимо либо использовать искусственный интеллект, позволяющий оператору обозначить цель с определённого дрона и поставить ему задачу преследовать её даже после потери соединения, либо проводная наводка, при которой беспилотник, подобно ракетам с проводным наведением, продолжает действовать.

Примечательно, что над аналогичной разработкой сейчас работают украинские конструкторы, а также немецкая компания HIGHCAT, тестирующая свои разработки в зоне боевых действий.

Forbes подчеркнули, что это должно стать сигналом для стран, которые активно инвестируют в новые технологии радиоэлектронной борьбы и полностью рассчитывают на них, как средства защиты от дронов.