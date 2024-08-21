Спецтехника предназначена для спасательных служб.

На официальном сайте Евроатлантического координационного центра сообщается, что Украина отправила экстренный запрос на поставку строительной и медицинской техники. Запрос Киева, в соответствии с обязательствами организации, будет передан странам-участникам североатлантического альянса.

Украинские власти просят у союзников предоставить 17 гусеничных и 10 колёсных экскаваторов, 30 тягачей с тралами для перевозки грузов, 25 бронированных санитарных машин, а также 27 пожарных машин.

Отмечается, что данная спецтехника необходима на фоне участившихся ударов по объектам украинской инфраструктуры. На фоне этого Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям нуждается в возможностях по спасению людей, ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций (речь идёт о разборке завалов и руин зданий), а также выполнении других функций, возложенных на службу.

При этом отмечается, что в запросе требуется помощь в натуральной форме, то есть не бюджетной поддержкой, а конкретно единицами техники, описанными выше.

Ранее специальный представитель Соединённых Штатов Америки по экономическому восстановлению Украины Пенни Прицкер признала, что Вашингтону становится сложнее изыскать ресурсы для оказания помощи Украине. Она подчеркнула, что американские власти всё чаще рассматривают альтернативные варианты поддержки.