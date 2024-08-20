В июле основатель Tesla и SpaceX выразил свою поддержку кандидатуры Трампа.

Ещё в мае издание The Wall Street Journal на фоне встречи кандидата в американские президенты от Республиканской партии Дональда Трампа и основателя Tesla и SpaceX Илон Маска писало, что американский политик желает видеть бизнесмена в качестве своего советника по вопросам безопасности границ и экономике.

В этот раз свои намерения Трамп уже подтвердил официально в интервью изданию Reuters. Он считает, что Маск внёс существенный вклад в развитие технологий, особенно что касается сферы электрокаров и освоения космоса. По этой причине, бизнесмен может занять значимую должность в Белом доме, став советником американского президента, если, конечно, примет предложение республиканца.

Более того, Дональд Трамп планирует отменить налоговые льготы размером 7,5 тысяч долларов для некоторых электромобилей, что положительно повлияет на бизнес по продаже электрокаров, в частности это коснётся лидера продаж - Tesla.

Стоит отметить, что Илон Маск, несмотря на критику действующего американского президента Джо Байдена, публично не выражал поддержку Дональду Трампу. Однако в июле после неудачного покушения на американского политика, бизнесмен всё-таки впервые высказался в его сторону с поддержкой.