Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Nacvark
Дания выделит Украине $116 млн, часть средств потратят на производство оружия
Датские власти инвестируют свои средства в раскачку украинского военно-промышленного комплекса.

На официальном сайте датского правительства опубликовано решение Копенгагена по выделению Украине двадцатого пакета военной помощи, который предусматривает приобретение нового оружия для украинской армии. Министр обороны страны Троэлс Лунд Поульсен подчеркнул, что Дания настроена поддерживать Киев как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе.

В официальном заявлении отмечают, что конкретный перечень обещанного вооружения озвучить датские власти не могут из соображений оперативной безопасности. Однако он составлен в консультациях с Киевом, то есть с учётом всех актуальных потребностей украинских военных.

Предполагается, что в рамках данного пакета военной помощи Украина получит как датское, так и украинское вооружение. Датские власти намерены стимулировать украинский военно-промышленный комплекс, чтобы Киев мог самостоятельно производить вооружения. До этого страна инвестировала в производство самоходных артиллерийских установок 2С22 «Богдана», разработка которых проходила с 2015 по 2018 год, но до сих пор украинские власти не смогли запустить данную систему в серию.

Все средства будут выделены в течение этого года. Их также предстоит утвердить финансовым комитетом парламента Дании, но решение, учитывая опыт прошлых поставок, будет положительное. 

С 2023 по 2028 года Дания пообещала оказать военную помощь Украине на более чем 9 миллиардов долларов. На текущий момент из утверждённой суммы уже потрачены почти 7 миллиардов долларов.

#украина #дания
+
Написать комментарий (0)
Bloomberg: Европейские союзники отказываются выдавать украинских граждан Зеленскому
Президент Чехии не исключает вступление Украины в НАТО без выхода на границы 1991 года
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Утилита Lossless Scaling позволяет повысить FPS в играх в 4 раза на любой видеокарте
21
Инженеры США пытаются решить одну из самых больших проблем в гиперзвуковых полетах
13
Семнадцатилетний студент собрал термоядерный реактор для своей дипломной работы
20
Исследователи из Калифорнийского университета добились успехов в разработке интерфейса BCI
17
Гендиректор miHoYo не смог сдержать эмоций после волны критики на презентации Genshin Impact 5.0
14
Анонсированный Samsung Galaxy A06 получил чип Helio G85, батарею на 5000 мА·ч и цену от $115
1
Как жители РФ реагируют на замедление и блокировку YouTube, и где теперь смотрят клипы и мультфильмы
8
Компания Benelli представила новую винтовку, предназначенную для борьбы с FPV-дронами
2
Xiaomi выпускает роутер AX3000E с Wi-Fi 6, игровыми и интеллектуальными функциями
+
Представлен инструмент, способный проверить производительность искусственного интеллекта устройств
+
Опубликована стоимость смартфонов Huawei серии Mate 70
+
Популярное приложение настройки экрана Android-смартфона Nova Launcher закрывается
8
Российские подразделения выбили ВСУ из населённого пункта Крутой Яр
6
Hunt: Showdown 1896 протестировали с 16 видеокартами — RTX 4090 не может обеспечить 60 fps в 4K
8
Новая линейка десктопных процессоров Intel Core Ultra 200 для сокета LGA 1851 выйдет 10 октября
7
Associated Press: ВСУ намерены закрепиться в Курской области
2
В России могут заблокировать не только Youtube, но и Telegram
9
Британские дроны участвую в атаке ВСУ на Курскую область
2
Core Ultra 9 285K поступит в продажу 10 октября и будет сжигать на 100 Вт больше, чем Core i9-14900K
12
Опубликованы изображения всех четырёх цветовых варианта будущего iPhone 16 Pro
1

Популярные статьи

Фобос-2: 35 лет самой загадочной фотографии в истории космонавтики
16
"Чужой: Ромул", "Бордерлендс" - "дно" уже близко (обзор фильмов)
7
Про звуковые карты на примере Creative AE-7
115
Форум Армия: С-500 "Прометей" с «космическими» ракетами 77Н6 за 600 млн. долларов - подробности
17
Итоги гоночного уик-энда 17-18 августа
1
О глобальном кризисе на вторичном рынке игровых видеокарт
10
9 одиночных игр на ПК, в которые можно играть бесконечно, не теряя интереса годами
18
Как создать новую крестовину для геймпада Sony PlayStation 5 DualSense
13
ТОП-5 процессоров стоимостью до 15 тысяч рублей, актуальных для игр в 2024 году
112
Собираем народный игровой ПК 2024 года за 100 тысяч рублей для игр на ультра в FullHD (Август)
86

Сейчас обсуждают

Chihonya
10:59
да я помню, в одной из многочисленных баталий, но это бесполезно думаю)
ТОП-5 процессоров стоимостью до 15 тысяч рублей, актуальных для игр в 2024 году
PanzerK
10:57
А какой дурак в принципе будет покупать карты памяти на Озоне или WB? Эт реально отбитым надо быть. С оффлайн магазинами то проблемы с гарантией постоянные, а тут вообще у левых васянов подвальных...
Обзор карты памяти CF Express Type-B Silicon Power на 512 ГБ
Nvidia&Intel Hater
10:55
я первый его вульвой назвал.подходит.чуть где четкое он орет перешарп,может у него зрение -9 и ему норма потому в жизни так ?
ТОП-5 процессоров стоимостью до 15 тысяч рублей, актуальных для игр в 2024 году
Chihonya
10:54
вульва думает иначе, у нас пелена на глазах, а он зоркий сокол)))
ТОП-5 процессоров стоимостью до 15 тысяч рублей, актуальных для игр в 2024 году
Nvidia&Intel Hater
10:54
да я знаю что можно без них,но там может определенной версии dx12 поддержка нужна
ТОП-5 процессоров стоимостью до 15 тысяч рублей, актуальных для игр в 2024 году
Chihonya
10:53
да нет, в настройках можно и без них, скрин дома на компе, чего не хочет, хз...
ТОП-5 процессоров стоимостью до 15 тысяч рублей, актуальных для игр в 2024 году
Сергей Анатолич
10:53
Ровинская, Львовская, Луцкая, Ивано-франковская, Ужгородская и Черновицкая вот всё, что в нато может войти когда-нибудь. Если конечно это нато захочет этот огрызок кормить.
Старшие iPhone индийской сборки в новом поколении появятся этой осенью
Nvidia&Intel Hater
10:52
я ради интереса,когда дочь с ноутом на 4060 приезжала в гости,включил в перфоманс как он делает ту же сенуа,даже на маленьком относительно экране это срань господня.как будто мне на глаза пелена упала...
ТОП-5 процессоров стоимостью до 15 тысяч рублей, актуальных для игр в 2024 году
Chihonya
10:51
это точно без мыла и всяких перделок, но вульва-против!
ТОП-5 процессоров стоимостью до 15 тысяч рублей, актуальных для игр в 2024 году
Chihonya
10:50
ты просто ничего в современных технологиях не шаришь))))))))
ТОП-5 процессоров стоимостью до 15 тысяч рублей, актуальных для игр в 2024 году
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем