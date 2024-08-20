Датские власти инвестируют свои средства в раскачку украинского военно-промышленного комплекса.

На официальном сайте датского правительства опубликовано решение Копенгагена по выделению Украине двадцатого пакета военной помощи, который предусматривает приобретение нового оружия для украинской армии. Министр обороны страны Троэлс Лунд Поульсен подчеркнул, что Дания настроена поддерживать Киев как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе.

В официальном заявлении отмечают, что конкретный перечень обещанного вооружения озвучить датские власти не могут из соображений оперативной безопасности. Однако он составлен в консультациях с Киевом, то есть с учётом всех актуальных потребностей украинских военных.

Предполагается, что в рамках данного пакета военной помощи Украина получит как датское, так и украинское вооружение. Датские власти намерены стимулировать украинский военно-промышленный комплекс, чтобы Киев мог самостоятельно производить вооружения. До этого страна инвестировала в производство самоходных артиллерийских установок 2С22 «Богдана», разработка которых проходила с 2015 по 2018 год, но до сих пор украинские власти не смогли запустить данную систему в серию.

Все средства будут выделены в течение этого года. Их также предстоит утвердить финансовым комитетом парламента Дании, но решение, учитывая опыт прошлых поставок, будет положительное.

С 2023 по 2028 года Дания пообещала оказать военную помощь Украине на более чем 9 миллиардов долларов. На текущий момент из утверждённой суммы уже потрачены почти 7 миллиардов долларов.