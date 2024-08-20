Об этом рассказал председатель спецкомитета Палаты представителей по вопросам разведки Майк Тёрнер в интервью CBS News.

В отчётах американских разведывательных агентств и служб национальной безопасности неоднократно говорилось, что Иран обладает всеми необходимыми ресурсами, чтобы из политики «мирного атома» перейти к созданию ядерных боеголовок и стать полноценным участником «ядерного клуба», причём без каких-либо последствий для себя.

Член Палаты представителей Конгресса Соединённых Штатов Америки Майк Тёрнер, председательствующий в специальном комитете по вопросам разведки, заявил в интервью телеканалу CBS News о вероятности, что уже к концу года Тегеран объявит о наличии у него ядерного оружия. При этом американский чиновник подчеркнул, что пока нельзя подтвердить эту информацию и сделать однозначный вывод, имеют ли иранские власти намерение производить ядерное оружие.

Майк Тёрнер также подчеркнул слабость Администрации президента Джо Байдена в отношении Ирана, которая привела к тому, что Тегеран оказался в условиях «свободы и гибкости действий», чем воспользовался. Примечательно, что конгрессмен также обвинил иранские спецслужбы в попытке организовать покушение на кандидата в американские президенты от Республиканской партии Дональда Трампа.

Стоит напомнить, что именно во время президентства Трампа в Вашингтоне объявили о сворачивании «ядерной сделки» с Ираном, которая предполагала постепенное снятие санкций в обмен на обязательство Тегерана не брать курс на производство ядерного оружия.