Палестинцы сохраняют прежнюю свою позицию и против того, чтобы заключать мир на новых условиях Тель-Авива.

Прошлые попытки мирного урегулирования палестино-израильского конфликта были сорваны из-за озвученных Израилем новых условий для прекращения боевых действий. Тем не менее Соединённые Штаты Америки, Египет и Катар прибегли к новой попытке собрать стороны конфликта в Дохе, чтобы найти мирное решение. Однако в ХАМАС считают новые переговоры безрезультатными и, как стало известно от источников издания Kan, в Тель-Авиве тоже сочли шанс найти мирное решение в Дохе крайне низким.

Издание The Times of Israel пишет, что ХАМАС отвергли мирное предложение, сформированное по итогам первых переговоров в Дохе, поэтому можно считать их провальными. Причиной тому, как и ранее, стали новые условия, озвученные израильской стороной. При этом в Израиле не намерены идти на уступки и смягчать свою переговорную позицию.

Отмечается, что палестинская организация считает именно премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху виновным в срыве переговоров. Палестинцы считают, что условия Тель-Авива препятствуют усилиям посредников установить в секторе Газа режим прекращения огня.

Очевидно, что в ситуации, когда обе стороны конфликта считают друг друга виновными в срыве переговоров, шансы на их успех действительно кажутся мизерными.