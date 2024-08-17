Об этом заявил Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

Несмотря на поддержку Соединённых Штатов Америки, действия Израиля в секторе Газа попадают под осуждение ряда европейских чиновников. Некоторые страны и вовсе выступили с твёрдым протестом по поводу действий Тель-Авива, требуя немедленного заключения соглашения о прекращении огня в анклаве.

Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что в европейском сообществе рассмотрят предложение о введении санкций против членов израильского правительства в ответ на организованное израильскими поселенцами нападения на палестинцев в деревне Джит (Западный берег реки Иордан).

В нападении приняли участие порядка 100 израильтян, это привело к гибели одного палестинца. Официально, израильские власти осудили нападение.

По словам Жозепа Борреля, в Европейском союзе осуждают нападение израильтян на палестинцев в деревне Джит. При этом он подчеркнул, что организовавшие нападение люди, в условиях безнаказанности продолжают разжигать насилие на Западом берегу, создавая при этом риск срыва всех переговоров по мирному урегулированию палестино-израильского конфликта.