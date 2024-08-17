Британский политик считает, что произошедшее в Курской области - лучшая новость для Киева за последнее время.

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, недавно опубликовавший статью, в которой рассказывал о возможности завершения российско-украинского конфликта с территориальными уступками перед Россией, обратился к действующим британским властям с просьбой разрешить Вооружённым силам Украины наносить удары дальнобойными ракетами Storm Shadow вглубь России.

По его словам, случившееся в Курской области - лучшая новость для украинских властей за последнее время. Тем не менее ситуация на Донбассе для Киева остаётся тревожной - добавил он. Британский политик акцентирует внимание на том, что на Покровском направлении активно используются авиационные бомбы, когда в Курской области российская армия воздерживается от их применения, чтобы не разрушать инфраструктуру на своих территориях, из-за чего вести боевые действия на российской земле будет легче.

Джонсон допускает, что единственная возможность решить этот вопрос, остановив применение авиационных бомб в зоне боевых действий - разрешить украинской армии наносить удары вглубь России. Таким образом украинские военные начнут атаковать российские аэродромы, а это вынудит Москву передислоцировать самолёты-носители планирующих бомб подальше от линии боевого соприкосновения, значительно ограничив их применение.

Борис Джонсон напомнил, что Великобритания стала первой страной, которая взяла на себя инициативу в поставках танков, а также противотанковых комплексов NLAW, чем подала Европе сигнал о допустимости таких поставок Киеву.