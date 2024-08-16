Экс-главком ВСУ опроверг информацию, подчеркнув, что военные не занимаются операциями такого рода.





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Недавно стали говорить, что к подрыву газопроводов «Северный поток» были причастны украинские граждане, которые занимались на территории Германии дайвингом. По версии генеральной прокуратуры страны, они могли прикрепить взрывчатку к газопроводам во время одного из погружений на дно. Несмотря на это, немецкие власти не планируют сокращать военную помощь Украине.

Издание The Wall Street Journal, ссылаясь на собственные источники, пишет, что план по подрыву первой и второй ветки «Северного потока» был лично одобрен Владимиром Зеленским уже осенью. Первоначальный план предполагал, что украинские бизнесмены профинансируют поездку с арендой яхты для нескольких драйверов, среди которых - одна женщина, чтобы создать иллюзию дружественного круиза. Однако после того, как об этом узнали в Центральном разведывательном управлении Соединённых Штатов Америки, Зеленский попытался отменить своё решение.

По данным издания, сделать это не удалось: тогдашний главнокомандующий Вооружёнными силами Украины Валерий Залужный ослушался приказа и пересмотрел план операции. Как итог, к подрыву газопроводов был привлечён полковник Сил специальных операций Роман Червинский, ныне осуждённый за самовольную операцию по попытке угона российского самолёта, которая закончилась провалом и ударом российских сил по аэродрому Канатово. Украинский офицер смог организовать диверсию на «Северных потоков» за скромные 300 тысяч долларов.

Экс-главком Залужный опроверг информацию The Wall Street Journal, подчеркнув, что Вооружённые силы Украины не специализируются на операциях за пределами страны.