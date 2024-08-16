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Nacvark
The Wall Street Journal: Залужный ослушался Зеленского в операции на «Северных потоках»
Экс-главком ВСУ опроверг информацию, подчеркнув, что военные не занимаются операциями такого рода.


Недавно стали говорить, что к подрыву газопроводов «Северный поток» были причастны украинские граждане, которые занимались на территории Германии дайвингом. По версии генеральной прокуратуры страны, они могли прикрепить взрывчатку к газопроводам во время одного из погружений на дно. Несмотря на это, немецкие власти не планируют сокращать военную помощь Украине.

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Издание The Wall Street Journal, ссылаясь на собственные источники, пишет, что план по подрыву первой и второй ветки «Северного потока» был лично одобрен Владимиром Зеленским уже осенью. Первоначальный план предполагал, что украинские бизнесмены профинансируют поездку с арендой яхты для нескольких драйверов, среди которых - одна женщина, чтобы создать иллюзию дружественного круиза. Однако после того, как об этом узнали в Центральном разведывательном управлении Соединённых Штатов Америки, Зеленский попытался отменить своё решение.

По данным издания, сделать это не удалось: тогдашний главнокомандующий Вооружёнными силами Украины Валерий Залужный ослушался приказа и пересмотрел план операции. Как итог, к подрыву газопроводов был привлечён полковник Сил специальных операций Роман Червинский, ныне осуждённый за самовольную операцию по попытке угона российского самолёта, которая закончилась провалом и ударом российских сил по аэродрому Канатово. Украинский офицер смог организовать диверсию на «Северных потоков» за скромные 300 тысяч долларов.

Экс-главком Залужный опроверг информацию The Wall Street Journal, подчеркнув, что Вооружённые силы Украины не специализируются на операциях за пределами страны.

#украина #зеленский #залужный #северный поток
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