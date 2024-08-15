Автор издания не исключает, что украинские власти могут также поступать и с ATACMS, которыми запрещено бить вглубь России.

Официально ни одна из стран Запада не была предупреждена о намерениях Киева начать наступление в Курской области. Тем не менее украинская армия продолжает использовать переданное союзниками оружие, а ни одна из западных стран не выступает против этого, хотя ещё недавно на такие действия было установлено табу.

Издание The Times пишет о том, что решение о проведении наступательной операции в Курской области принял Владимир Зеленский после саммита НАТО в июне, когда потерял надежду в решительные действия Запада по поддержке Украины. Как итог, украинское военно-политическое руководство закрыло глаза на все установленные запреты и начало прорывать российскую государственную границу поставленным западным оружием.

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По мнению автора материала, тогда Зеленский понял, что его стране нужно продолжать свою борьбу, а не «быть мячиком для битья россиянами». Украинские власти, по данным издания, дали чёткий сигнал Западу: «Спасибо за все рекомендации и оружие, но впредь определять темп и направления боёв мы будем сами»

The Times заключили, что единственной линией, которую пока что Киев не пересёк - это применение поставленных американских ракет ATACMS для ударов вглубь России. Однако автор издания не исключает, что в конечном итоге Зеленский примет это решение единолично, без консультаций с Западом, чтобы подчеркнуть свою самостоятельную в военном плане. Впрочем, в таком случае есть риск, что вся помощь дальнобойным оружием будет свёрнута, как было с Израилем, когда он лишился поставок авиационных бомб из-за своего наступления на густонаселённый палестинский город Рафах.