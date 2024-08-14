Российский дипломат утверждает, что Киев заслуживает только капитуляции.

Не так давно российский президент Владимир Путин выступил со своим мирным предложением по решению российско-украинского конфликта, который предусматривает признаваемый Киевом переход Донецкой, Луганской, Запорожской, Херсонской областей и Крыма в состав России. Помимо этого украинские власти должны были бы объявить о нейтральном статусе, придать русскому языку официальный статус и начать процесс демилитаризации страны.

Однако сейчас из уст заместителя постоянного представителя России в Организации объединённых наций Дмитрия Полянского стало известно, что данное предложение уже неактуально. По его словам, после вторжения Вооружённых сил Украины в Курскую область прежние мирные инициативы утратили свою силу.

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По словам российского дипломата, Киев совершил преступные деяния, которые показали подлинное лицо противника, не заслуживающего ничего, кроме полного поражения и безусловной капитуляции. Он подчеркнул, что заход украинский сил на российские территории привёл к гибели мирного населения, разрушении объектов гражданской инфраструктуры, школ и больниц.

Дмитрий Полянский также выразил мнение, что сложившаяся ситуация олицетворяет нежелание Киева стремится к мирному решению российско-украинского конфликта.