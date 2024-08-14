Это связано с рядом проблем, которые, по мнению Киева, наступление могло бы решить.

Уже более недели Вооружённые силы Украины продолжают сохранять своё присутствие в Курской области, но пока непонятно, какие конкретные цели они преследуют. Издание The New York Times, корреспонденты которого побывали в приграничных территориях Курской области, рассказали о том, что могло стать целями украинской операции.

В материале издания акцентируется внимание на том, что за текущий год уровень боевого духа среди украинских военнослужащих упал, а Запад потерял уверенность в возможностях Украины ещё когда-либо провести даже небольшое успешное наступление. По этой причине Киев мог начать прорываться в Курской области, чтобы как минимум убедить Вашингтон в своих возможностях проводить контрнаступление, пусть даже и не на своих территориях, а как максимум - попытаться отвлечь российскую армию от её задач в зоне боевых действий.

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В подтверждение этому The New York Times рассказали о разговоре с воодушевлённом украинском военном, который перевозил журналистов на танке, подчеркнув, что ему гораздо лучше ехать на бронетехнике по российским территориям, чем видеть, когда российские военные делают это на украинских территориях.

Однако в издании акцентирует внимание на том, что остаётся непонятно, смогут ли Вооружённые силы Украины удержать контроль над небольшим участком российской земли. Что касается точных целей операции, то The New York Times, ссылаясь на источник в украинском командовании, отметило секретность этой информации. Источник издания добавил, что вся операция планировалась в строжайшей секретности и знает о её задачах лишь определённых старших командиров.

Ранее в министерстве обороны Соединённых Штатов Америки сообщили, что до сих пор пытаются выяснить, какие цели преследует Киев во время прорыва российской государственной границы в Курской области.