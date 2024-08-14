Поставки наступательных вооружений стране прекратились в 2021 году.

В 2021 году американский президент Джо Байден ввёл запрет на продажу наступательного оружия Саудовской Аравии, объяснив это решение нарушением прав человека в стране и действиями страны в Йемене. Однако, по данным Reuters, уже в 2022 году позиция Вашингтона изменилась, когда Эр-Рияд начал делать свой вклад в мирное урегулирование палестино-израильского конфликта.

Издание The Wall Street Journal, ссылаясь на собственные источники, пишет, что в Белом доме пришли к новому решению - снять запрет на продажу наступательных вооружений Саудовской Аравии. На фоне этого в ближайшие месяцы страна получит авиационные бомбы общей стоимостью 750 миллионов долларов.

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Речь идёт о трёх тысячах бомб малого диметра и 7,5 тысяч бомб Paveway IV с лазерным наведением, поставки которых как раз таки были приостановлены в 2021 году на фоне введённого запрета.

На вооружении Вооружённых сил Саудовской Аравии преимущественно находится оружие американского производства. Страна в своё время также активно закупало оружие из Франции, Италии и других стран Запада и, соответственно, находится в зависимости от поставок западных боеприпасов к своему оружию.