В своём заявлении политическая партия сослалась на выводы главы международной комиссии ЕС, ответственного за расследование причин боевых действий.

В августе 2008 года между Россией и Грузией произошёл конфликт, переросший в непродолжительные боевые действия, завершившиеся в пользу Москвы. Как итог, регионы Южной Осетии и Абхазии объявили о независимости.

Правящая партия Грузии «Грузинская мечта» обвинила тогдашнего президента и лидера политической партии «Единое национальное движение» Михаила Саакашвили в развязывании конфликта с Россией, который закончился потерей территории. В заявлении организации отмечается, что необходимо привлечь данную партию к коллективной ответственности по всей строгости закона.

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В качестве аргументов, «Грузинская мечта» ссылается на интервью с главой международной комиссии Европейского союза по расследованию причин войны в Грузии Хайди Тальявини, которая признала, что действия тогдашних грузинских властей спровоцировали конфликт. Причём подчёркивается, что причиной таких «авантюрных действий» со стороны Саакашвили стала не его психическая неуравновешенность, а «предательство, заказанное и хорошо спланированное извне».

Ранее, действующий премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе говорил, что возвращение оппозиции в лице «Единое национальное движение» к власти, приведёт к открытию «второго фронта с Россией», поскольку сторонники Саакашвили продолжат его политику.