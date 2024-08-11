Сейчас он проходит испытание в зоне боевых действий.

В августе 2020 года российский оборонный концерн «Калашников» представил первый прототип лёгкого ручного пулемёта РПЛ-20. Масса нового пулемёта составляет всего лишь 5,5 килограмм (немного больше, чем у автомата), при этом он оснащён ленточным питанием с ёмкостью короба 100 патронов калибра 5,45x39.

Главный конструктор стрелкового оружия компании «Калашников» Сергей Уржумцев сообщил, что новый лёгкий ручной пулемёт уже начал поступать российским военным. По его словам, сейчас оружие проходит испытания в зоне боевых действий, а вскоре пулемёт будет готов к выходу на рынок.

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Представитель компании утверждает, что отзывы от российских военных насчёт РПЛ-20 только положительные: высокая кучность стрельбы, хорошая комплектация (штатная комплектация предусматривает прибор малошумной стрельбы), высокая интенсивность огня (по заявлениям производителя - 700 выстрелов в минуту, как и у РПК-16)

РПЛ-20 выпускается в двух модификациях - с длинным и коротким стволом, от чего зависит его вес (разница несущественная - 300 грамм), в компании также рассматривают его модификацию для совместимости калибрами стандартов НАТО (скорее всего, подходящим аналогом будет 5.56x45, используемый достаточно похожим по тактико-техническим характеристикам американским лёгким ручным пулемётом LSAT)