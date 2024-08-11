Коренное население континента подготовит свои правила транспортировки урана компаниями.

В Соединённых Штатах Америки, где коренным населением являются индейцы, существует резервации, в которых местное население обладают дополнительными правами для защиты их традиций. На таких территориях индейские племена наделены достаточными возможностями для осуществления самоуправления и решения проблем федерального уровня, касающихся их общин.

Издание «РИА Новости» сообщает, что крупнейшее индейское племя Навахо возмутилось планами местных компаний перевозить уран по дорогам, пролегающим через их резервации. Дело в том, что в Соединённых Штатах Америки активно наращивают обогащение урана, поскольку страна отказалась от российского импорта. Определённые успехи в этом направлении уже имеются, но чтобы сохранять темпы импортозамещения, необходимо позволить создать все условия для бизнеса.

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Однако индейцы не поддерживают транспортировку урана через их территории, считая это вмешательством в дела резервации, в частности они видят угрозу влияния такого транзита на здоровье местных жителей. Навахо ожидают встречи с Агентством по охране окружающей среды, министерством транспорта и представителями Белого дома, чтобы подготовить соглашение и сформировать правила перевозок.

Директор представительства резервации Навахо-Нейшен в Вашингтоне Джастин Ахастин утверждает, что уже на следующей неделе будут разработаны соответствующие правила. Они также будут включать требования об уведомлении во время перевозок урана через резервации, за все нарушения правил будут следовать гражданско-правовые санкции.