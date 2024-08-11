Об этом рассказали изданию OSINT-аналитики.

Издание The New York Times пишет, что Россия смогла затормозить наступательные операции Вооружённых сил Украины в Курской области. К такому выводу издание пришло после разговора с иностранными аналитиками, анализирующими спутниковые изображения и информацию из интернета.

По данным издания, сейчас наблюдается фаза, в которой все «лёгкие достижения» (прорыв границы - ред.) были достигнуты. Сейчас российская армия предпринимает меры по отражению украинских сил, при этом аналитики считают, что в основном в качестве резервных сил используют тех, кто не принимает участие в боях на украинских территориях, в частности речь идёт о солдатах срочной службы и других подразделений, находящихся в относительной близости к району боевых действий.

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Аналитики отметили то, что до сих пор непонятна конечная цель Киева в этом наступлении. Некоторые из собеседников The New York Times допускают, что Киев лишь пытается оттянуть российских военных от линии боевого соприкосновения, расположенной на границе с Украиной, но фактически этого не произошло, ведь украинские территории также находятся в зоне обстрелов.

Во время попыток наступления на Коренево, по данным аналитиков, украинские военные встретили отпор российской армии, а полностью взять под контроль Суджу ещё не представляется возможным.

The New York Times заключили, что, несмотря на инцидент в Курской области, российские военные не отказываются от наступления на Донбассе и не перенаправляют группировки войск оттуда на свои территории, продолжая проводить наступательные операции