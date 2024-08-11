Для этого американские власти поддерживают контакт с украинскими коллегами.

Известно, что Соединённые Штаты Америки поддерживают действия Вооружённых сил Украины в Курской области, а также разрешают применять поставляемое американское оружие для ударов по российским территориям. Помимо этого американские власти сообщали, что находятся на контакте с Киевом по поводу ситуации на российской границе, но, по всей видимости, американские власти до конца не в курсе действий украинской армии.

Координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби в разговоре с журналистами заявил, что Вашингтон поддерживает контакты с украинскими коллегами и работает над тем, чтобы понять, что они (украинская армия - ред.) делают, какие у них цель и какая стратегия.

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На просьбу журналистов описать ситуацию с боями в Курской области американский чиновник ушёл от прямого ответа, подчеркнув, что пока Белый дом воздерживается как-либо описывать ситуацию на поле боя. По его словам, для начала необходимо завершить разговоры с украинскими властями и почувствовать, что Вашингтон имеет достаточное представление о событиях в Курской области.

Что касается применения американского оружия, то тут Джон Кирби признал, что всё делается действительно в рамках разрешения американского президента Джо Байдена, ведь фактически поставленные вооружения применяются в разрешённой для этого зоне. Он добавил, что остаётся лишь смотреть, как дальше будет действовать Киев.