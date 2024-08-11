Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Nacvark
В Белом доме заявили, что пытаются понять, какая стратегия у Киева в Курской области
Для этого американские власти поддерживают контакт с украинскими коллегами.

Известно, что Соединённые Штаты Америки поддерживают действия Вооружённых сил Украины в Курской области, а также разрешают применять поставляемое американское оружие для ударов по российским территориям. Помимо этого американские власти сообщали, что находятся на контакте с Киевом по поводу ситуации на российской границе, но, по всей видимости, американские власти до конца не в курсе действий украинской армии.

Координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби в разговоре с журналистами заявил, что Вашингтон поддерживает контакты с украинскими коллегами и работает над тем, чтобы понять, что они (украинская армия - ред.) делают, какие у них цель и какая стратегия.

реклама

На просьбу журналистов описать ситуацию с боями в Курской области американский чиновник ушёл от прямого ответа, подчеркнув, что пока Белый дом воздерживается как-либо описывать ситуацию на поле боя. По его словам, для начала необходимо завершить разговоры с украинскими властями и почувствовать, что Вашингтон имеет достаточное представление о событиях в Курской области.

Что касается применения американского оружия, то тут Джон Кирби признал, что всё делается действительно в рамках разрешения американского президента Джо Байдена, ведь фактически поставленные вооружения применяются в разрешённой для этого зоне. Он добавил, что остаётся лишь смотреть, как дальше будет действовать Киев.

#украина #сша
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Работают авиация, танки, артиллерия и беспилотники: МО РФ показало видеоролики уничтожения вторгнувшихся в Курскую область подразделений ВСУ
31
ВС РФ взяли последний рубеж украинской обороны с востока Покровской агломерации
+
Иран получил новые неотслеживаемые ракеты
1
Тройной складной смартфон от Huawei замечен в руках у генерального директора компании
2
Челябинская «Электромашина» усиливает оборонный потенциал с помощью передовой линии цинкования
+
ASML и Imec объявили о прорыве в области литографии с высоким числом апертуры High-NA
1
7 языков программирования, которые будут особенно востребованы в ближайшее время
+
Биржа OKX замечена в блокировке аккаунтов граждан РФ – что происходит, и есть ли риски конфискации
1
Концерн "Калашников" адаптирует ракету "Вихрь-1", способную уничтожить Abrams, для запуска с дронов
+
Команда исследователей обнаружила звезду J0524-0336 с аномально высоким содержанием лития
+
Блокировка YouTube в России: VPN-приложения бьют рекорды скачиваний
+
Nintendo Switch 2 получит второй кулер, зарядное устройство на 60 Вт и производительность Steam Deck
5
"Окирпичивание" гаджетов iPhone после посещения курортных стран и использование местных eSIM
3
INNOVA анонсировала масштабные обновления для всех версий Lineage 2
4
The Verge: ИИ-гаджет Humane AI-Pin не пользуется спросом
+
Опубликованы фотографии смартфона Google Pixel 9 Pro XL с OLED-дисплеем яркостью 3000 нит
1
Аналитики JPMorgan фиксируют усталость медведей – кто на этот раз спас Bitcoin от резкого падения
3
«КАМАЗ» начал продажи новой модели тягачей поколения К5 для региональных перевозок
1
Космический телескоп Хаббл запечатлел взрыв сверхновой в галактике Эридана
+
«Трансмашхолдинг» закладывает в конструкцию новых российских поездов системы обнаружения препятствий
+

Популярные статьи

17 способов оживить Youtube
42
"RIPOUT" - краткий обзор нового хоррор-шутера
1
Краткий обзор четырех новых фильмов ("Байкеры", "Планета обезьян: Новое царство" и другие)
+
Справочник по PlayStation 5 - ревизии и их отличия
4
Про уникальную выпускницу, набравшую 400 балов за ЕГЭ, и как это можно было сделать
6
Процессоры какой компании на сегодняшний день актуальны, и какие лучше обходить стороной
6
Как сделать апгрейд процессора и не разориться, и стоить ли покупать Intel в 2024 году
10
Что не так с Ryzen 5 9600X – быстрый и недорогой процессор с низким потенциалом продаж
17
Ryzen 7 9700Х vs Core i7-14700K – как видеокарты стали бутылочным горлышком, снижая потенциал CPU
16
Как заставить кота зарабатывать себе на корм
12

Сейчас обсуждают

AleksK
07:49
Зелебоба даже многовекторного против себя настроил. Даже батька понял что если бы у кастрюль получилось что-то из хозяйских планов реализовать в России то и за ним бы пришли когда Россиия не смогла бы...
Белоруссия перебрасывает войска и «Искандеры» к границе с Украиной
denacifikator
07:41
у некоторых и дважды два не четыре.Так-то 9.9 больше,чем 9.1,но всяко тоже бывает в логических загадках,а то начнутся истории,про пики точёны.
Элементарная логическая загадка запутала лучших чат-ботов с ИИ
denacifikator
07:36
там киев недалеко и в нужный момент с того направления,тоже небусь начнут колоть.Что бы хохлы забегали,как вши на гребешке.
Белоруссия перебрасывает войска и «Искандеры» к границе с Украиной
Asker 013
07:27
9,11 или 9,90
Элементарная логическая загадка запутала лучших чат-ботов с ИИ
Робин Гудеичь
07:10
Так ты сам то чего путнего в комментах написал? А Цимболюк(чамболь) и правда неадекват, который поносить всё что связано с Линуксом и специально людей провоцирует на срачь.
Ryzen 7 9700Х vs Core i7-14700K – как видеокарты стали бутылочным горлышком, снижая потенциал CPU
REY_B_
06:47
Там и градусы на ватт выше - от более плотного 4нм сложнее отвести тепло, чем от 5нм. Вот и выходит лишь не на много лучше. Не зря АМД не рвётся переходить на более тонкие тех.процессы. З.Ы. А вот 3D ...
Новые процессоры Ryzen 9000 от AMD демонстрируют непостоянный прирост производительности
REY_B_
06:44
4нм, это уже давно не свежий техпроцесс. Там почти всё уже проверено.
Новые процессоры Ryzen 9000 от AMD демонстрируют непостоянный прирост производительности
REY_B_
06:41
В рейтинге уязвимостей она находиться на уровне "да и хрен с ней". Т.к. для её использования надо получить полный доступ к компу. А дальше никто заморачиваться не будет. Нечего хайп разводить. В цело...
Уязвимость Sinkclose угрожает всем процессорам AMD с 2006 года
Grotlon
05:10
Россия не запрашивала помощь от ОДКБ. Официально враг уже давно побежден.
Лукашенко рассказал, на сколько километров продвинулись ВСУ в Курской области
Grotlon
04:55
Судя по всему, они просто лишний раз перестраховались на фоне шума вокруг Raptor Lake.
Новые процессоры Ryzen 9000 от AMD демонстрируют непостоянный прирост производительности
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем