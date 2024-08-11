Он считает, что сейчас главным является победить Трампа, пусть даже и без него в роли президента.

На протяжении 2023 и 2024 года действующий американский президент Джо Байден был основным кандидатом от Демократической партии на президентский пост. Однако в июле он всё же вышел из предвыборной гонки в пользу своего вице-президента Камалы Харрис, которая, по мнению ряда влиятельных политиков-демократов, имеет больше шансов на победу над кандидатом от Республиканской партии Дональдом Трампом в ноябре, когда состоятся президентские выборы.

Американский президент прокомментировал своё решение отказаться от переизбрания на пост главы государства, подчеркнув, что для него это была большая честь, но есть и другие обязательства перед страной - сделать всё возможное для победы на Трампом. Фактически политик признал, что у него шансы оказалось меньше, чем у Харрис.

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«Когда я участвовал в выборах в первый раз, я считал себя переходным президентом. Я даже не могу сказать, сколько мне лет, мне трудно это произнести», - добавил 81-летний Джо Байден.

По данным издания The New York Times, сейчас Камала Харрис имеет больше поддержку среди американцев, чем Дональд Трамп. Она опережает его на 4% в трёх спорных штатах, являющихся ключевыми во время президентских выборов - Висконсин, Мичиган и Пенсильвания.