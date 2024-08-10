В Вашингтоне неоднократно сообщали о необходимости поддерживать такую связь, но пока новых диалогов не запланировано.

В Соединённых Штатах Америки неоднократно сообщали о необходимости поддерживать контакты с Москвой на уровне министров обороны даже вопреки не самым положительным дипломатическим отношениям между странами. Последний диалог диалог между американским министром обороны Ллойдом Остином и его российским коллегой Андреем Белоусовым состоялся 12 июня по инициативе России, темой обсуждения стало предотвращение дальнейшей эскалации. Тогда, по данным издания The New York Times, Москва обсудила с Вашингтоном готовящуюся Киевом «тайную операцию», но Остин отметил, что не в курсе этого.

В министерстве обороны Соединённых Штатов Америки сообщили, что в ближайшее время не запланированы новые разговоры между Остином и Белоусовым. Об этом рассказал представитель Пентагона в разговоре «РИА Новости».

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Ранее американский телеканал CNBC сообщал о том, что за последние два дня на фоне продвижения Вооружённых сил Украины в Курской области министр обороны России Андрей Белоусов трижды пытался дозвониться до Шефа Пентагона Ллойда Остина, но связь установить не удалось. В министерстве обороны России позже опровергли эту информацию, подчеркнув, что никаких звонков не было.