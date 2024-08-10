Сербский президент сразу подчеркнул, что никто не добьётся успеха насилием.

Президент Сербии Александр Вучич неоднократно сообщал, что Белграду приходится вести свою политику так, чтобы поддерживать связи и с Западом, и с Россией. В этот раз сербский президент заявил о полученной от России информации, свидетельствующей о подготовке в Сербии массовых беспорядков, которые могут перерасти в государственный переворот.

По словам сербского президента, информация была получена официально, а Агентство безопасности и информации уже разбирается с ней, как и другие специализирующиеся на этом службы. Он отметил, что те, кто желают добиться чего-то насилием, ничего не добьются, поскольку Сербия неустанно движется вперёд и никто не сможет её остановить.

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Впрочем, это не первый случай, когда своими заявлениями Александр Вучич поднимает подобные темы. В марте сербский президент рассказал о том, что скоро Сербии предстоит столкнуться с угрозой национальных интересов и непонятно, какие новости Белград получит за последние 48 часов. Однако ничего за этим «загадочным заявлением» не последовало.

Стоит также напомнить, что ранее сербское издание «Вечерние новости» писало о готовящихся оппозицией массовых протестов уже 10 августа. В материале издания указывалось на то, что протесты перерастут в массовые беспорядки и будут направлены на захват президентского дворца по сценарию «цветных революций».