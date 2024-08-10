Украинская армия проводит наступательные и оборонительные операции в Суджанском районе.

На протяжение последних дней Вооружённые силы Украины совершили прорыв российской государственной границы в Курской области, начав проводить наступательные и оборонительные операции в Суджанском районе. Российская армия задействовала резервы, чтобы покрыть новообразовавшееся направление в зоне боевых действий, однако пока о полном выдворении украинских военных речи не идёт.

Депутат Государственной думы Андрей Гурулев, являющийся членом комитета по обороне, в своём Telegram-аккаунте заявил, что не стоит ожидать «быстрой победы» в Курской области. Он подчеркнул, что на ситуацию необходимо смотреть трезво и украинских военных просто так выгнать не получится. В то же время чиновник подчеркнул, что украинская армия остановлена, хотя серьёзные бои продолжаются.

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По словам российского депутата, Вооружённые силы Украины продолжают посылать подкрепление к дислоцирующемся в Суджанском районе военным. Он признал, что прорыв государственной границы стал неожиданностью для текущих сил и отметил о предпринятых ранее попытках возродить пограничные войска.

Андрей Гурулев акцентирует внимание на том, что сейчас действительно определённая часть российских территорий находится под оккупацией, хотя о выполнении каких-либо задач украинской армией речи не идёт. Сложившуюся ситуацию он назвал нехорошей, особенно если учесть, что следующие действия украинских военных остаются совершенно неочевидными.