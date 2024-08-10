По данным издания, российские специалисты проходят обучение по использованию данных систем.

Издание Reuters, ссылаясь на собственные источники, пишет, что в декабре 2023 года Иран и Россия договорились о поставках иранских баллистических ракет малой дальности со спутниковым наведением Fath-360, которые способны запускать боеголовку весом 150 килограмм на расстояние до 120 километров.

По данным издания, российские специалисты посетили иранские территории, где проходят обучение по эксплуатации иранских баллистических комплексов у местных инструкторов. Как отмечается в материале, следующим логичным и единственным возможным шагом будет как раз таки фактическая поставка иранских ракет российской армии. Не уточняется, когда именно это может произойти.

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Reuters подчёркивают, что данные системы могут стать для российских военных аналогом американских реактивных систем залпового огня M142 HIMARS, которые эксплуатирует украинская армия, в частности во время операций в Курской области. Предполагается, что Fath-360 могут взять на себя роль, схожую с действием американских ракет, используемых ВСУ.

Ранее иранские власти уже оказывали помощь России путём передачи военных технологий, в частности содействовав развёртыванию производства ударных беспилотных летательных аппаратов типа «Герань».