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Nacvark
В Киеве опровергли готовность Трампа пойти на территориальные уступки Украины перед Россией
Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак заверил, что Дональд Трамп готов поддерживать Украину.

Неоднократно в средствах массовой информации озвучивали готовность кандидата в американские президенты от Республиканской партии Дональда Трампа пойти на территориальные уступки перед Россией, чтобы как можно быстрее завершить российско-украинский конфликт. В прошлом месяце Владимир Зеленский провёл беседу с американским политиком, а о деталях их диалога становится известно только постепенно.

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак, комментируя влияния президентских выборов в Соединённых Штатах Америки на поддержку Киева, заявил, что у обоих кандидатов действительно имеется план мирного урегулирования, который не предусматривает действий вне интересах Киева.

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По словам украинского чиновника, Трамп в своём разговоре с Зеленским призвал его не верить «фейковым заявлениям» о том, что политик готов уступить российскому президенту Владимиру Путину. Республиканец подчеркнул, что понимает, как выглядят эти боевые действия, а также заверил о своей готовности поддерживать Киев и дальше.

Что касается кандидатов в вице-президента Тима Волза (Демократическая партия) и Дэвида Вэнса (Республиканская партия), известного своими антиукраинскими высказываниями, Ермак признал, что это кардинально разные люди. При этом он акцентирует внимание на том, что кандидат от республиканцев меняет свою риторику и это можно заметить по его последним заявлениям, сейчас он активно поддерживает кандидата от республиканцев и буквально восхваляет его.

#россия #украина #сша #трамп
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