В качестве посредников выступают власти США, Египта и Катара.

Лидеры Соединённых Штатов Америки, Египта и Катара опубликовали совместное заявление, в котором сообщили о готовности представить окончательный вариант предложения о прекращении огня в секторе Газа, призвав Тель-Авив и ХАМАС согласиться с очередной попыткой мирного урегулирования. Отмечается, что соглашение предусматривает обмен израильских пленных и прекращение боевых действий в анклаве.

В канцелярии премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху уже подтвердили о готовности отправить 15 августа переговорную группу в обусловленное место проведения мирной конференции. Пока непонятно, где именно пройдут переговоры, но первый раунд будет направлен на согласование деталей рамочного соглашения.

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Накануне израильские власти сообщали, что ликвидация главы политического бюро ХАМАС Исмаила Хании не сказалась негативно на возможностях мирного урегулирования палестино-израильского конфликта, а наоборот - увеличило их, убрав человека, препятствующего достижению мирного соглашения.

Ранее ряд иностранных средств массовой информации писали, что Тегеран отказался от ответа Израилю в пользу улучшения отношений с Соединёнными Штатами Америки и деэскалации ситуации с дальнейшим прекращением огня. Очевидно, что в случае срыва ожидаемых переговоров отменит есть риск значительной эскалации ситуации.