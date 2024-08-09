Американские компании ориентируется на тех, кто готов платить больше.

Издание Bloomberg пишет, что Соединённые Штаты Америки сократили поставки газа в Европу, отдав приоритет странам Азии. В конце июля европейские страны импортировали из штатов 1,5 миллиона тонн сжиженного природного газа (СПГ), когда из России было получено 1,3 миллиона тонн, хотя ещё недавно показатели были в пользу Вашингтона.

По данным издания, американские энергетические компании, осуществляющие поставки, выбирают тот регион, который готов платить больше всего. Цена на СПГ в азиатских странах выросла в июле из-за аномальной жары, как и в Египте, где из-за высоких температур сократилась добыча собственного газа. Как итог, нуждающиеся в импортном газе страны установили «премиум-тариф», чтобы привлечь поставки.

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Bloomberg отмечают, что Соединённые Штаты Америки планировали поставлять Европу от 15 миллиардов куб. м. СПГ ежегодно, если стоимость газа будет соответствовать долгосрочным рыночным основам, стабильности спроса и предложения. В июне 2022 года, когда ряд европейских стран начали отказываться от российского газа, Вашингтон стал крупнейшим поставщиком энергоносителя в Европу.

Что касается поставок российского газа, то Москва ежемесячно экспортирует в Европу от 850 тысяч до 1,6 миллиона тонн СПГ. Даже несмотря на активные боевые действия в Курской области, «Газпром» продолжают отгружать газ на ГИС «Суджа».