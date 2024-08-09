Российский газ в Европу поставляется через ГИС «Суджа».

Несмотря на то, что большая часть стран Европейского союза смогла обеспечить поставки газа из европейской экономической зоны, а также Соединённых Штатов Америки, ряд стран всё ещё зависят от поставок энергоносителей из России. На фоне появления информации о попытках Вооружённых сил Украины прорвать российскую государственную границу в Курской области, откуда поставляется российский газ в Европу, стоимость закупаемого европейцами газа выросла во время торговой сессии лондонской биржи ICE.

Издание The Washington Post, ссылаясь на аналитиков, пишет, что одной из целей Киева во время прорыва границы в Курской области может быть прекращение всех поставок российского газа в Европу, чтобы использовать это как рычаг давления на союзников.

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Стоит отметить, что российский газ подаётся транзитом на украинские территории через газоизмерительную станцию (ГИС) «Суджа», откуда распределяется по Европу. По данным «Газпром» на 8 августа, даже во время боевых действий в Суджанском районе на ГИС «Суджа» продолжает поступать 37,3 миллиона куб. м.

Украинские власти зимой и весной 2024 года неоднократно сообщали, что не собираются внезапно оставлять Европу без российского газа, чтобы европейские правительства могли постепенно его заменять. Однако непонятно, как ситуация сложится сейчас.